2019-04-20T13:21:15+03:00
Политика

ВСУ стянули вооружение к жилым кварталам Донбасса

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР, ссылаясь на отчет ОБСЕ
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: tribunal-today.ruФото: tribunal-today.ru
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В Управлении Народной милиции ДНР заявили, что военные украинской армии продолжают размещать бронетехнику и тяжёлое вооружение вблизи жилых домов и объектов инфраструктуры.

- Боевики ВСУ знают, что мы не будем открывать огонь, подвергая опасности гражданское население, – отметили в пресс-службе НМ ДНР.

Перемещение техники ВСУ подтверждает отчет наблюдателей ОБСЕ.

- Мы зафиксировали зенитную установку и боевую бронированную машину возле жилых домов в селе Победа Марьинского района Донецкой области, бронетранспортёр недалеко от свинофермы «Бахмутского Аграрного Союза» в районе посёлка Новолуганское, три зенитных ракетных комплекса «Стрела-10» возле жилых домов в Виноградном и Новосёловке, - говорится в сообщении.

Кроме этого наблюдатели подчеркнули, что недосчитались в местах хранения вооружения больше 100 единиц техники.

- Наблюдатели ОБСЕ не досчитались 35 единиц реактивных систем залпового огня БМ 21, 113 буксируемых гаубиц – из них 45 гаубиц Д-20, 56 гаубиц «Гиацинт-Б» и 12 «Мста-Б», а также 18 самоходных гаубиц «Акация», 14 миномётов «Сани» и 12 противотанковых пушек Д-48, - рассказали в международной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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