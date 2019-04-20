Сербский актер Гойко Митич встретился с Главой ЛНР Леонидом Пасечником
После визита в столицу ДНР, сербский актер и режиссер Гойко Митич отправился в Луганск. Здесь он так же презентовал фильм «Балканский рубеж».
Перед премьерой Митича встретил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
- Мы рады вас встречать на своей земле, очень рады, что вы нашли возможность посетить нас, - обратился Леонид Иванович к гостю.
- Я очень рад, что я на этой земле, потому что я много слышал, переживал, знаю, что с вами много всего случается и потому я счастлив, что я здесь, - ответил Гойко Митич.
В Луганском информационном центре сообщили, что по окончании встречи Пасечник вручил сербскому киноактеру памятные подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU