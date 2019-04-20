2019-04-20T13:22:09+03:00
Политика

Сербский актер Гойко Митич встретился с Главой ЛНР Леонидом Пасечником

Об этом сообщили в ЛИЦ
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ЛИЦ/Марина СулименкоФото: ЛИЦ/Марина Сулименко
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После визита в столицу ДНР, сербский актер и режиссер Гойко Митич отправился в Луганск. Здесь он так же презентовал фильм «Балканский рубеж».

Перед премьерой Митича встретил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- Мы рады вас встречать на своей земле, очень рады, что вы нашли возможность посетить нас, - обратился Леонид Иванович к гостю.

- Я очень рад, что я на этой земле, потому что я много слышал, переживал, знаю, что с вами много всего случается и потому я счастлив, что я здесь, - ответил Гойко Митич.

В Луганском информационном центре сообщили, что по окончании встречи Пасечник вручил сербскому киноактеру памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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