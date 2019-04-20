ДНР требует от Украины возврат 98 военнослужащих из плена
Власти Донецкой Народной Республики требуют от Киева возвращения своих военнослужащих в рамках соглашения по обмену пленных. Но украинская сторона не спешит выполнять свою часть соглашения. Об этом 19 апреля сообщила Омбудсмен Республики Дарья Морозова.
- Мы отталкиваемся от минского меморандума, шестой пункт, где четко указано: обмен «всех на всех», либо сейчас промежуточная формула «всех установленных на всех установленных». Украинская сторона категорически не хочет выполнять данные обязательства. В данный момент мы запрашиваем 98 человек на обмен, — сообщила Дарья Васильевна.
На данный запрос украинская сторона ответила отрицательно. Аргументируя это тем, что не собирается отпускать пленных, которые причастны к совершению военных преступлений, проходят по особо тяжким статьям Уголовного кодекса Украины и даже тех, кто не касается политического конфликта.
В ДНР официально подтвердили, что отпустят взамен 15 украинских пленных. На что украинская сторона отправила список с рядом фамилий, чьи биографии также должны быть пересмотрены и быть готовы для обмена.
ИСТОЧНИК KP.RU
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