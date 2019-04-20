В Луганске увеличили количество маршрутов к городским кладбищам на Родительский день

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-20T12:37:37+03:00

Маршрут изменят ровно на два дня: 28 апреля на Пасху и 5 мая на Красную горку

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На Пасху и Красную горку в Луганске увеличится количество общественного транспорта с маршрутом до городских кладбищ. Для этого были изменены направления некоторых маршруток и троллейбусов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации города.

К кладбищу «Острая Могила» будут следовать отдельные транспортные единицы маршрутов №№112, 135, 138, 141, 144, 152, 155, 167, 170 и 197.

К месту захоронения в районе поселка Тельмоново – это 136-ой, 124-ый и 122-ой маршруты.

К кладбищу в районе квартала Южный проследуют троллейбусы №№ 51, 52, 53 и 54а, а также маршрутные такси №№ 133, 134, 137, 141 и 155.

В направлении Каменнобродского кладбища будут работать маршруты №№ 107, 110А, 110Б, 117, 119, 129 и 167.

Два микроавтобуса маршрута №135 будут задействованы в подвозе граждан к кладбищу в поселке Большая Вергунка.

- В общей сложности подвоз жителей ЛНР к городским кладбищам по новым маршрутам будут осуществлять 150 микроавтобусов, четыре автобуса, 10 троллейбусов и пять маршрутных такси. Изменения в сетке городских маршрутов являются временные. Они будут задействованы только на два дня: 28 апреля и 5 мая – для того, чтобы обеспечить комфортное перемещение граждан к местам захоронения в праздничные дни, - сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU