В Мариуполе сошел с рельс груженный агломератом поезд
Один из местных интернет-порталов Мариуполя сообщил, что во время следования состава со стороны металлургического комбината имени Ильича в сторону «Азовстали» перевернулся вагон-хоппер.
Сообщается, что тепловоз был гружен агломератом (окускованный рудный концентрат).
- Непредвиденная ситуация произошла на железнодорожном переезде в районе посёлка Сартана - сошёл с рельсов один хоппер-вагон. Во время происшествия никто не пострадал, - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают специалисты, они занимаются ликвидацией последствий.
- Участок проезжей части под мостом перекрыт для недопущения аварийной ситуации, - сообщают местные средства массовой информации. - Для выполнения восстановительных мероприятий прибыла спецтехника, работы продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU