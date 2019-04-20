В Мариуполе сошел с рельс груженный агломератом поезд

СЕГОДНЯ 11:26 2019-04-20T11:26:58+03:00

Об этом сообщают местные интернет-порталы

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Один из местных интернет-порталов Мариуполя сообщил, что во время следования состава со стороны металлургического комбината имени Ильича в сторону «Азовстали» перевернулся вагон-хоппер.

Сообщается, что тепловоз был гружен агломератом (окускованный рудный концентрат).

- Непредвиденная ситуация произошла на железнодорожном переезде в районе посёлка Сартана - сошёл с рельсов один хоппер-вагон. Во время происшествия никто не пострадал, - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают специалисты, они занимаются ликвидацией последствий.

- Участок проезжей части под мостом перекрыт для недопущения аварийной ситуации, - сообщают местные средства массовой информации. - Для выполнения восстановительных мероприятий прибыла спецтехника, работы продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU