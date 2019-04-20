Обстрелы ДНР: ВСУ выпустили по территории Республики 63 боеприпаса
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня сообщили, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки семь раз обстреляли ДНР.
- ВСУ выпустили по территории Республики 63 боеприпаса, - говорится в сообщении.
В СЦКК отметили, что ВСУ обстреляли территорию ДНР из артиллерии, различных видов гранатомётов, крупнокалиберного стрелкового оружия.
- В зоне обстрела оказались районы и населённые пункты республики: Васильевка, Донецк (Терминал, Александровка), Старомихайловка, Октябрь, Ленинское, Коминтерново, - рассказали в ведомстве.
В результате обстрела в Донецке загорелся дом.
- Зафиксировано возгорание дома по улица Рабфаковская, 69, – рассказали в донецком представительстве в СЦКК.
ИСТОЧНИК KP.RU