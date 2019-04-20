Обстрелы ДНР: ВСУ выпустили по территории Республики 63 боеприпаса

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-20T11:17:15+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня сообщили, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки семь раз обстреляли ДНР.

- ВСУ выпустили по территории Республики 63 боеприпаса, - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что ВСУ обстреляли территорию ДНР из артиллерии, различных видов гранатомётов, крупнокалиберного стрелкового оружия.

- В зоне обстрела оказались районы и населённые пункты республики: Васильевка, Донецк (Терминал, Александровка), Старомихайловка, Октябрь, Ленинское, Коминтерново, - рассказали в ведомстве.

В результате обстрела в Донецке загорелся дом.

- Зафиксировано возгорание дома по улица Рабфаковская, 69, – рассказали в донецком представительстве в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU