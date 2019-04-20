ВСУ обстреляли три населенных пункта в ЛНР

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-20T11:10:28+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что в период с 19 по 20 апреля текущего года Вооруженные силы Украины пять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв три населенных пункта ЛНР.

- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Калиново и поселка Голубовское, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

В Народной милиции ЛНР отметили, что огонь по территории Республики велся из различного вооружения.

- Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - рассказали в Управлении Народной милиции ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU