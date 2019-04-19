Дарья Морозова: 51 человек погиб, 55 - получили ранения в результате агрессии ВСУ

СЕГОДНЯ 17:55 2019-04-19T17:55:45+03:00

Количество жертв продолжает расти, но весь мир не замечает этого. Фото: ДАН

Всего за время войны в Донбассе убиты 4780 человек, в том числе 81 ребенок

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Пятьдесят один человек погиб, еще 55 получили ранения в ДНР с начала 2019 года в результате военной агрессии Украины. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека Дарьи Морозовой.

- С 1 января по 18 апреля 2019 года на территории ДНР в результате вооруженной агрессии со стороны Украины погиб 51 человек, – говорится в сообщении. – Ранения получили 55 человек.

Согласно последним данным, всего с начала конфликта в ДНР погибли 4780 человек, в том числе 81 ребенок.

Украинские силовики за минувшую неделю 91 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Всего за прошедшую неделю зафиксирован 91 обстрел по районам 20 населенных пунктах Республики, — заявил он.

По словам Басурина, за указанный период по ДНР выпущено четыре артиллерийских снаряда калибра 122 мм и 178 мин калибра 82 и 120 мм. Также применялись вооружение БМП, гранатометы и пулеметы.

ИСТОЧНИК KP.RU