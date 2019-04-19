В результате обстрела украинскими боевиками загорелся дом в Донецке

СЕГОДНЯ 14:38 2019-04-19T14:38:22+03:00

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Вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский район на севере Донецка, в результате загорелся жилой дом. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Сегодня в 12:50 ВФУ открыли огонь со стороны села Опытное в направлении Донецка с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела зафиксировано возгорание дома по адресу: улица Рабфаковская, 69, – заявил руководитель представительства.

По предварительным данным, жертв в результате обстрела нет. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что контактная группа по мирному урегулированию в Донбассе в режиме видеоконференции не смогла согласовать всеобъемлющий и стабильный режим прекращения огня. Киев отказался от соглашения, переговоры продолжатся 24 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU