Марина Харькова: Война в Донбассе не прекратится при любом раскладе

СЕГОДНЯ 12:43 2019-04-19T13:15:36+03:00

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О перспективах республик в случае прихода к власти в Украине Владимира Зеленского порталу "Новороссия" рассказала донецкий журналист - Марина Харькова.

- Мнения довольно полярны. Но лишь небольшая часть республиканцев питает иллюзии, что приход к власти на Украине Владимира Зеленского может в корне изменить ситуацию, - рассказала Марина. - Это те люди, которые от войны почти не пострадали или имеют бизнес-интересы на той стороне, или же психотип, для которого в любой ситуации стакан всегда будет наполовину полон и из этого спорного факта черпается неиссякаемый оптимизм. Но большинство донецких и луганских граждан смотрят на вещи трезво, сквозь призму все ухудшающихся социальных и экономических условий жизни и полного отсутствия перспектив. Приход к власти Зеленского не изменит ничего. Он не будет ломать систему, а адаптирует ее под себя. Или же система заставит его приспосабливаться к собственным рамкам и координатам.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не готов отдать приказ, чтобы «освободить Донбасс» военным путем. Но дончане давно не верят словам украинских политиков.

- Воинственная риторика шоумена аналогична порошенковской, просто ее градус пока чуть ниже. Война не прекратится, так как никакой мессия не придет и не разгонит мановением руки вот это все олигархическое, жадное и беспринципное кубло, что наживается на боевых действиях. Опять же, толпы вояк ВСУ, нацгвардии и боевиков с фронта хлынут в тыл, злые и безработные, через АТО прошли более 300 тысяч украинцев — и чем они займутся? Ясно, что этот фактор взрывоопасен, поэтому проще держать его в узде и на фронте, - считает журналист.

ИСТОЧНИК KP.RU