2019-04-19T11:29:07+03:00
Политика

Что ждет Донбасс в случае победы Зеленского?

Кандидат в президенты Украины ответил, готов ли к военному сценарию возвращения Донбасса
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Словам украинских политиков верить нельзя. Фото: Украинская правдаСловам украинских политиков верить нельзя. Фото: Украинская правда
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не готов отдать приказ, чтобы «освободить Донбасс» военным путем.

Об этом он сказал в прямом эфире программы «Право на власть» в четверг вечером.

На вопрос, который звучал как: «Вы готовы отдать приказ, чтобы военным путем освободить Донбасс?» — кандидат в президенты Украины лаконично ответил: «Нет».

К сожалению, дончанам, как никому известна цена обещаний украинской власти.

- Один уже обещал окончить АТО за три дня. Но ограничился тем, что переименовал АТО в ООС и продолжил нас уничтожать, - резонно замечает дончанин, живущий на Трудовских.

Ранее, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не единожды озвучивал свою позицию по Донбассу. И увы – не сказал ничего обнадеживающего. В очередной раз в интервью украинскому изданию Зеленский заявил, что Путин является для него врагом. На вопрос о том, является ли Путин лично для него врагом, Зеленский ответил: «Конечно». Кроме того, Зеленский исключил принятие закона, который бы гарантировал амнистию для военнослужащих ДНР и ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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