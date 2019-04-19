Обстрелы ДНР: только за прошедшие сутки с украинской стороны прилетело 128 боеприпасов
Весеннее перемирие оказалось самым неэффективным за всю историю войны в Донбассе. Армия Киева за минувшие сутки 10 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 128 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 10 раз, — заявил руководитель представительства. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 128 единиц.
Якубов добавил, что под огнем ВФУ оказались: село Веселое на окраине Донецка, горловские поселки Широкая Балка и шахты имени Гагарина, а также села Украинское, Октябрь, Саханка, Коминтерново на юге Республики.
При обстрелах украинскими боевиками применялись: минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. Выпущенные противником боеприпасы калибром до 12,7 мм не учитываются при указании общего числа примененных боеприпасов в ежедневной сводке обстрелов.
При этом, вчера Украина впервые за время войны в Донбассе отказалась обсуждать соглашение о перемирии. А значит, обстрелы Донбасса продолжатся.
ИСТОЧНИК KP.RU