2019-04-19T10:17:35+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: только за прошедшие сутки с украинской стороны прилетело 128 боеприпасов

Украина 10 раз нарушила режим прекращения огня
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Под огнем оказались: село Веселое, горловские поселки Широкая Балка и шахты имени Гагарина, а также села Украинское, Октябрь, Саханка, Коминтерново. Фото: ДАНПод огнем оказались: село Веселое, горловские поселки Широкая Балка и шахты имени Гагарина, а также села Украинское, Октябрь, Саханка, Коминтерново. Фото: ДАН
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Весеннее перемирие оказалось самым неэффективным за всю историю войны в Донбассе. Армия Киева за минувшие сутки 10 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 128 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 10 раз, — заявил руководитель представительства. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 128 единиц.

Якубов добавил, что под огнем ВФУ оказались: село Веселое на окраине Донецка, горловские поселки Широкая Балка и шахты имени Гагарина, а также села Украинское, Октябрь, Саханка, Коминтерново на юге Республики.

При обстрелах украинскими боевиками применялись: минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. Выпущенные противником боеприпасы калибром до 12,7 мм не учитываются при указании общего числа примененных боеприпасов в ежедневной сводке обстрелов.

При этом, вчера Украина впервые за время войны в Донбассе отказалась обсуждать соглашение о перемирии. А значит, обстрелы Донбасса продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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