2019-04-19T09:53:27+03:00
Политика

Мужчина в ЛНР пошел на рыбалку и подорвался на растяжке

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Весь Донбасс нашпигован минами. Фото: rian.com.uaВесь Донбасс нашпигован минами. Фото: rian.com.ua
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Житель прифронтового села Паньковка Славяносербского района подорвался на растяжке по дороге на рыбалку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

- В селе Паньковка при следовании к месту вылова рыбы подорвался на растяжке мужчина 1973 года рождения, - говорится в сообщении.

Пострадавший с диагнозом: "минно-взрывная травма, травматическая ампутация левой стопы, множественные осколочные ранения правой голени, травматический шок" госпитализирован в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ). Состояние мужчины тяжелое

Ранее в МЧС сообщали, что пенсионер из Луганска подорвался на взрывоопасном предмете во время сбора дров. А до этого в Верхнеторецке местная жительница подорвалась на кладбище, где пришла навести порядок на могилках.

При этом, вчера Украина впервые за время войны в Донбассе отказалась обсуждать соглашение о перемирии. А значит, обстрелы Донбасса продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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