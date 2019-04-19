2019-04-19T07:29:50+03:00
Общество

Погода в ЛНР 19 апреля: в Луганске ясно и заморозки

Днем температура поднимется до +12
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Ночью наблюдаются заморозки. Фото: Евгении КарпачевойНочью наблюдаются заморозки. Фото: Евгении Карпачевой
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Тепло не спешит пока в Донбасс. Температура воздуха в ЛНР в пятницу, 19 апреля, будет колебаться от нуля градусов ночью до 12 градусов тепла днем, местами на почве вероятны заморозки до минус 3 градусов, осадков не ожидается. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

- С 21.00 18 апреля до 21.00 19 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью нуль – плюс 5 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от нуля до 3 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, – прогнозируют синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 178 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 19 апреля метеорологи отмечали в 1968 году – минус 5,9 градуса.А вот температура самого теплого дня была зафиксирована в 1972 году и составляла плюс 25,9 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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