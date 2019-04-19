2019-04-19T07:18:05+03:00
Общество

Погода в Донецке 19 апреля: пятница - один из самых холодных дней

Но уже завтра начнется постепенное потепление
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Это уже верная примета - цветет абрикос, значит, жди похолодания. Фото: Евгении КарпачевойЭто уже верная примета - цветет абрикос, значит, жди похолодания. Фото: Евгении Карпачевой
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В Донецке цветут тюльпаны, нарциссы и абрикосы и традиционно уже пришло кратковременное похолодание. Сегодня, 19 апреля, в ДНР сильные заморозки (до 5°c мороза в воздухе).

Днем температура воздуха +9..+11 . Но буквально завтра начнет постепенно теплеть и дневная температура достигнет +15 .

На протяжении всего дня небо в Донецке будет покрыто облаками. Без осадков. В этот день почитается память святого преподобного Евтихия, архиепископа Константинопольского. В народе святого Евтихия называли Тихим, поскольку погода в этот день чаще всего бывала именно такой. Когда выдавался и вправду тихий день, то крестьяне примечали: "Это - к урожаю ранних хлебов".

К слову, самым теплым 19 апреля было в 1994 году, когда температура воздуха была +25, а самым холодным в 1979 году, тогда мороз был -3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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