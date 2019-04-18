2019-04-18T17:22:56+03:00
Политика

В ДНР опровергли заявление военачальника ВСУ Сергея Наева о захвате двадцати километров территорий

По словам Наева украинская армия продвинулась на 20 километров в ДНР
Екатерина Сорока
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В августе 2018 года Наев заявлял, что он продвинулся на 15 квадратных километров на территорию ДНР. Фото: rus.uatv.uaВ августе 2018 года Наев заявлял, что он продвинулся на 15 квадратных километров на территорию ДНР. Фото: rus.uatv.ua
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На днях замначальник Генерального штаба ВСУ Сергей Наев в своем интервью утверждал, что Вооруженные силы Украины продвинулись на 20 квадратных километров по территории ДНР. Однако 18 апреля это заявление было опровергнуто в пресс-службе Народной милиции Республики.

- Можно конечно усомниться в психической вменяемости украинского военачальника, но на самом деле подобные заявления Наева не случайны и делаются в определённые периоды, с конкретной целью. В середине прошлого года, после серии провальных боевых вылазок ДРГ, многочисленных боевых и небоевых потерь, военная карьера Наева и сам факт его дальнейшей службы в армии находились под угрозой. Высшие киевские чины крайне редко бывают на фронте и живут только по докладам, – рассказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе считают, что Сергей Наев действует подобным образом из своих интересов.

- Во-первых, он хочет сохранить таким образом репутацию действующего президента Украины Петра Порошенко, а также поднять собственный рейтинг, как военноначальника, - добавили в оборонном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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