2019-04-18T14:50:03+03:00
Политика

В ДНР вынесли приговор украинскому шпиону, которого сотрудники СБУ завербовали на блокпосту

Руслану Шейтеру вынесли приговор – 12 лет лишения свободы
Никита МАКАРЕНКОВ
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Фото: youtube.com/МГБ ДНРФото: youtube.com/МГБ ДНР
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В ДНР на двенадцать лет тюрьмы осудили украинского шпиона Руслана Шейтера, которого задержали сотрудники МГБ ДНР.

Спецслужбы незалежной завербовали Романа ещё зимой 2017-го года. Тогда 24-летний парень проезжал пункт пропуска «Марьинка» между Республикой и Украиной. Ездил туда-сюда часто. Нужно было проведывать маму и младшего брата в Курахово. На этом дончанин и попался.

- Согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами Руслан Шейтер дал под психологическим воздействием и угрозами в отношении его близких, проживающих на территории Донецкой области, временно подконтрольной Украине, - заявляют в МГБ ДНР. – При этом он принял ошибочное решение не обращаться в органы государственной безопасности ДНР, а начал оказывать содействие украинским спецслужбам.

Роман был задержан после выполнения очередного задания, полученного от своих кураторов из незалежной.

Если вас или ваших близких завербовали иностранные спецслужбы, немедленно обратитесь в органы государственной безопасности Республики и расскажите обо всем, что с вами случилось. Только явка с повинной является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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