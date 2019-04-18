2019-04-18T14:41:21+03:00
Политика

НМ ЛНР: Средств на лечение и содержание украинских военных нет

Волонтеры собирают деньги на улице
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: mignews.com.uaФото: mignews.com.ua
Изменить размер текста:

В Народной милиции Луганской Народной Республики заявили о том, что медицинское обеспечение украинской армии продолжает оставаться на низком уровне.

- При том, что только на предвыборную кампанию во втором туре действующий президент Украины Петр Порошенко из государственного бюджета потратил 3,7 миллиона долларов США, - отметили в НМ ЛНР.

В оборонном ведомстве Республики, ссылаясь на данные украинских волонтеров рассказали, что средств на лечение солдат в незалежной нет.

- 17 апреля в центральный клинический военный госпиталь Киева доставили 10 раненых военнослужащих из зоны проведения «операции объединенных сил», - говорят в НМ ЛНР. - Однако, по данным организации «Волонтерская сотня Госпиталь», средств на лечение и содержание украинских военных нет.

Деньги на лечение собирают у жителей Украины.

- Волонтеры активно распространяют информацию об оказании помощи неравнодушных всем возможным, включая денежные средства, продукты питания, лекарственные средства и средства личной гигиены, – отметили в Народной милиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Донецке состоялась премьера военной драмы "Балканский рубеж"
В ДНР опровергли заявление военачальника ВСУ Сергея Наева о захвате двадцати километров территорий
Сборная ДНР по футболу будет участвовать в чемпионате Европы ConIFA-2019
Обстрелами ВСУ в Горловке повреждены пять домов
Уже 130 тысяч человек проголосовали за лучший проект мемориального комплекса первого Главы ДНР Александра Захарченко
В ДНР вынесли приговор украинскому шпиону, которого сотрудники СБУ завербовали на блокпосту
Больше 70 юнармейцев пройдут в марше на Параде Победы в Донецке
В Луганске из пожара спасли девять человек
Участники минской подгруппы начали видеоконференцию
«Расцениваем как подготовку к провокациям в преддверии второго тура выборов в Украине». Три «Урала» ВСУ с боеприпасами прибыли в Трехизбенку
Муздрама Донецка использует для новой постановки самые высокие декорации в истории театра
На контрольно-пропускных пунктах Украина стала чаще изымать товары у жителей Донбасса
Представители Сирии и Латинской Америки заинтересованы в импорте продукции ДНР
Владимир Рубан планирует продолжить заниматься обменом пленных в Донбассе
В ЛНР одобрено серийное производство мороженного «Съешь меня», мармелада «Вишня» и еще 16 новых видов пищевых товаров
Обстрелы ДНР : За минувшие сутки ВСУ выпустили по Республике 36 боеприпасов
В пасхальную ночь комендантский час в ДНР отменят
Обстрелы ЛНР : за минувшие сутки ВСУ обстреляли поселки Золотое-5, Пришиб, Фрунзе
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 11 градусов тепла, без осадков
Погода в Донецке: ночью заморозки, днем до +9, ясно
Десять призовых мест привезли луганчанки с турнира по чирлидингу
Небоевые потери ВСУ: морской пехотинец расстрелял сослуживцев из автомата
Гойко Митич в Донецке рассказал о фильме «Балканский рубеж»
В Донецке сербский актер и каскадер Гойко Митич встретился с артистами муздрамы
УНМ ДНР: ВСУ препятствуют работе ОБСЕ
Сегодня начали объявлять результаты тотального диктанта 2019
Луганск получил коммунальную технику из Ростова
Делегация ДНР во главе с Денисом Пушилиным прибыла в Крым