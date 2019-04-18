НМ ЛНР: Средств на лечение и содержание украинских военных нет

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-18T14:41:21+03:00

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В Народной милиции Луганской Народной Республики заявили о том, что медицинское обеспечение украинской армии продолжает оставаться на низком уровне.

- При том, что только на предвыборную кампанию во втором туре действующий президент Украины Петр Порошенко из государственного бюджета потратил 3,7 миллиона долларов США, - отметили в НМ ЛНР.

В оборонном ведомстве Республики, ссылаясь на данные украинских волонтеров рассказали, что средств на лечение солдат в незалежной нет.

- 17 апреля в центральный клинический военный госпиталь Киева доставили 10 раненых военнослужащих из зоны проведения «операции объединенных сил», - говорят в НМ ЛНР. - Однако, по данным организации «Волонтерская сотня Госпиталь», средств на лечение и содержание украинских военных нет.

Деньги на лечение собирают у жителей Украины.

- Волонтеры активно распространяют информацию об оказании помощи неравнодушных всем возможным, включая денежные средства, продукты питания, лекарственные средства и средства личной гигиены, – отметили в Народной милиции.

ИСТОЧНИК KP.RU