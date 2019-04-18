2019-04-18T14:48:40+03:00
Политика

Больше 70 юнармейцев пройдут в марше на Параде Победы в Донецке

Тренировочные сборы уже стартовали на базе Донецкого лицея имени Берегового
Екатерина Сорока
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Все члены «Молодой гвардии – Юнармия» обязаны соблюдать устав, принятый во время учреждения движения, 5 апреля. Фото: The36ontvВсе члены «Молодой гвардии – Юнармия» обязаны соблюдать устав, принятый во время учреждения движения, 5 апреля. Фото: The36ontv
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17 апреля прошли первые тренировочные сборы членов военно-патриотического движения «Молодая Гвардия – Юнармия». Об этом сегодня рассказал руководитель центрального штаба движения Виктор Пудак.

- Сегодня прошли тренировочные сборы по подготовке парадного расчета участников военно-патриотических объединений города Донецка, которые входят в военно-патриотическое движение «Молодая гвардия – Юнармия», – рассказал Пудак. – В сборах приняли участие 76 человек.

Первая тренировка проходила на базе Донецкого лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Берегового. Длилась она два часа. За это время юнармейцы должны были научиться правильно маршировать на Параде Победы.

Также Пудак добавил, что планируется провести еще как минимум девять таких же тренировок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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