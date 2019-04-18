2019-04-18T14:45:14+03:00
Общество

В Луганске из пожара спасли девять человек

Среди них было семь взрослых и двое детей
Екатерина Сорока
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У некоторых из спасенных наблюдались признаки отравления угарным газом, но от госпитализации они отказались. Фото: lnr.mediaУ некоторых из спасенных наблюдались признаки отравления угарным газом, но от госпитализации они отказались. Фото: lnr.media
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17 апреля в десять часов вечера в Луганске, в одной из многоэтажек на улице Фрунзе, начался крупный пожар. К месту происшествия сразу приехали спасатели. Не смотря на сильное задымление, пожарным удалось спасти девять человек. Об этом говорится в отчете МЧС ЛНР.

– Пожарные работали в условиях практически нулевой видимости из-за сильного задымления, возникшего на лестничных площадках 11-го и 12-го этажей. Одновременно с ликвидацией загорания осуществлялся поиск и спасение людей, - сказано в отчете - Таким образом, из соседней квартиры пожарными на свежий воздух были выведены молодая женщина и двое её детей, одному из них нет ещё и года, другому – 11 лет. Кроме них, с разных этажей были эвакуированы ещё 6 человек, которые из-за густого дыма не могли самостоятельно выйти на улицу.

Источник пожара был обнаружен в одной из квартир на 11 этаже здания.

- 65-летняя хозяйка смогла самостоятельно выбраться из здания до того, как очаг возгорания не распространился дальше по этажу, - сообщают в спасательном ведомстве. - Что стало причиной происшествия установить пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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