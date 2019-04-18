На контрольно-пропускных пунктах Украина стала чаще изымать товары у жителей Донбасса

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-18T13:36:11+03:00

Только 17 апреля было конфисковано на 220 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Государственной пограничной службе Украины продолжают сообщать об изъятиях товаров у жителей Донбасса. Только 17 апреля стоимость конфискованной продукции составила почти 220 тысяч рублей.

- Вчера приграничные наряды Краматорского отряда совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы из состава Объединённых сил на пункте въезда-выезда «Марьинка» предотвратили три попытки перемещения товаров с нарушениями установленных правил, – говорится в сообщении Госпогранслужбы незалежной.

В ведомстве отметили, что через линию разграничения пытались провезти электротехнику, автозапчасти и одежду. При этом о причине конфискации не сообщается.

Напомним, что двумя днями ранее украинские пограничники изъяли на пропускном пункте «Гнутово» саксофон, стоимостью больше миллиона рублей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На украинских пунктах пропуска в Донбассе у жителей конфискуют электроприборы, косметику и спортивное питание

В госпогранслужбе незалежной сообщили, что за день товаров изъято на 140 тысяч гривен

Больше всего товаров жители Республик Донбасса везли через пункты пропуска «Новотроицкой» и «Марьинка» (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU