На контрольно-пропускных пунктах Украина стала чаще изымать товары у жителей Донбасса
В Государственной пограничной службе Украины продолжают сообщать об изъятиях товаров у жителей Донбасса. Только 17 апреля стоимость конфискованной продукции составила почти 220 тысяч рублей.
- Вчера приграничные наряды Краматорского отряда совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы из состава Объединённых сил на пункте въезда-выезда «Марьинка» предотвратили три попытки перемещения товаров с нарушениями установленных правил, – говорится в сообщении Госпогранслужбы незалежной.
В ведомстве отметили, что через линию разграничения пытались провезти электротехнику, автозапчасти и одежду. При этом о причине конфискации не сообщается.
Напомним, что двумя днями ранее украинские пограничники изъяли на пропускном пункте «Гнутово» саксофон, стоимостью больше миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU