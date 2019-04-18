Уже 130 тысяч человек проголосовали за лучший проект мемориального комплекса первого Главы ДНР Александра Захарченко

СЕГОДНЯ 14:54 2019-04-18T14:55:09+03:00

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Почти неделю длится голосование за лучший мемориальный комплекс первого Главы ДНР Александра Захарченко. На данный момент зафиксировано больше 130 тысяч голосов.

- Создание мемориального комплекса в память о Главе ДНР Александре Захарченко - это великое дело. Я считаю, что это лучшее, что может сделать народ Республики в память о нем для будущих поколений. Мемориальному комплексу - быть! - заявил руководитель Центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Андрей Бедило.

По промежуточным результатам голосования известно, что жители Республики наиболее активно голосуют за пятый вариант мемориала в виде триумфальной арки, которая символизирует стремление вверх – к лучшему и большему. За этот вариант проголосовало почти 44 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU