Уже 130 тысяч человек проголосовали за лучший проект мемориального комплекса первого Главы ДНР Александра Захарченко
Почти неделю длится голосование за лучший мемориальный комплекс первого Главы ДНР Александра Захарченко. На данный момент зафиксировано больше 130 тысяч голосов.
- Создание мемориального комплекса в память о Главе ДНР Александре Захарченко - это великое дело. Я считаю, что это лучшее, что может сделать народ Республики в память о нем для будущих поколений. Мемориальному комплексу - быть! - заявил руководитель Центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Андрей Бедило.
По промежуточным результатам голосования известно, что жители Республики наиболее активно голосуют за пятый вариант мемориала в виде триумфальной арки, которая символизирует стремление вверх – к лучшему и большему. За этот вариант проголосовало почти 44 тысячи человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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