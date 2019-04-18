2019-04-18T13:47:44+03:00
Звезды

Муздрама Донецка использует для новой постановки самые высокие декорации в истории театра

Постановка создана по повести Алексея Толстого «Граф Калиостро» и сценарию Григория Горина
Екатерина Сорока
Поделиться:
В основе спектакля находится сюжет повести «Граф Калиостро», написанная в 1921 году. Фото: vsednr.ruВ основе спектакля находится сюжет повести «Граф Калиостро», написанная в 1921 году. Фото: vsednr.ru
Изменить размер текста:

17 апреля прошл пресс-показ новой постановки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Марка Бровуна под названием «Граф Калиостро», где использовались самые масштабные декорации за всю историю театра.

- Мы как всегда немного похулиганили. У нас жанр определен как «юмористический комикс», – рассказала журналистам генеральный директор муздрамы Наталья Волкова. – Постановка, на мой взгляд, получилась легкой, яркой, зрелищной, динамичной. Это тот случай, когда люди придут в театр насладиться хорошим вокалом, отдохнуть… И разгадать для себя формулу любви.

Дополняют атмосферу «юмористического комикса» масштабные декорации на сцене. Они достигают семи с половинной метров в высоту. Ранее муздрама не использовала настолько громоздкие конструкции на сцене.

Посмотреть, что же все-таки получилось у создателей постановки «Граф Калиостро», можно уже совсем скоро. Официальная премьера спектакля состоится 19 апреля все на той же сцене Донецкого драматического театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Донецке состоялась премьера военной драмы "Балканский рубеж"
В ДНР опровергли заявление военачальника ВСУ Сергея Наева о захвате двадцати километров территорий
Сборная ДНР по футболу будет участвовать в чемпионате Европы ConIFA-2019
Обстрелами ВСУ в Горловке повреждены пять домов
Уже 130 тысяч человек проголосовали за лучший проект мемориального комплекса первого Главы ДНР Александра Захарченко
В ДНР вынесли приговор украинскому шпиону, которого сотрудники СБУ завербовали на блокпосту
Больше 70 юнармейцев пройдут в марше на Параде Победы в Донецке
В Луганске из пожара спасли девять человек
НМ ЛНР: Средств на лечение и содержание украинских военных нет
Участники минской подгруппы начали видеоконференцию
«Расцениваем как подготовку к провокациям в преддверии второго тура выборов в Украине». Три «Урала» ВСУ с боеприпасами прибыли в Трехизбенку
На контрольно-пропускных пунктах Украина стала чаще изымать товары у жителей Донбасса
Представители Сирии и Латинской Америки заинтересованы в импорте продукции ДНР
Владимир Рубан планирует продолжить заниматься обменом пленных в Донбассе
В ЛНР одобрено серийное производство мороженного «Съешь меня», мармелада «Вишня» и еще 16 новых видов пищевых товаров
Обстрелы ДНР : За минувшие сутки ВСУ выпустили по Республике 36 боеприпасов
В пасхальную ночь комендантский час в ДНР отменят
Обстрелы ЛНР : за минувшие сутки ВСУ обстреляли поселки Золотое-5, Пришиб, Фрунзе
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 11 градусов тепла, без осадков
Погода в Донецке: ночью заморозки, днем до +9, ясно
Десять призовых мест привезли луганчанки с турнира по чирлидингу
Небоевые потери ВСУ: морской пехотинец расстрелял сослуживцев из автомата
Гойко Митич в Донецке рассказал о фильме «Балканский рубеж»
В Донецке сербский актер и каскадер Гойко Митич встретился с артистами муздрамы
УНМ ДНР: ВСУ препятствуют работе ОБСЕ
Сегодня начали объявлять результаты тотального диктанта 2019
Луганск получил коммунальную технику из Ростова
Делегация ДНР во главе с Денисом Пушилиным прибыла в Крым