Муздрама Донецка использует для новой постановки самые высокие декорации в истории театра

СЕГОДНЯ 13:47 2019-04-18T13:47:44+03:00

В основе спектакля находится сюжет повести «Граф Калиостро», написанная в 1921 году. Фото: vsednr.ru

Изменить размер текста: A A

17 апреля прошл пресс-показ новой постановки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Марка Бровуна под названием «Граф Калиостро», где использовались самые масштабные декорации за всю историю театра.

- Мы как всегда немного похулиганили. У нас жанр определен как «юмористический комикс», – рассказала журналистам генеральный директор муздрамы Наталья Волкова. – Постановка, на мой взгляд, получилась легкой, яркой, зрелищной, динамичной. Это тот случай, когда люди придут в театр насладиться хорошим вокалом, отдохнуть… И разгадать для себя формулу любви.

Дополняют атмосферу «юмористического комикса» масштабные декорации на сцене. Они достигают семи с половинной метров в высоту. Ранее муздрама не использовала настолько громоздкие конструкции на сцене.

Посмотреть, что же все-таки получилось у создателей постановки «Граф Калиостро», можно уже совсем скоро. Официальная премьера спектакля состоится 19 апреля все на той же сцене Донецкого драматического театра.

ИСТОЧНИК KP.RU