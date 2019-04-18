Представители Сирии и Латинской Америки заинтересованы в импорте продукции ДНР

СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-18T12:40:21+03:00

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18 апреля на пятом Ялтинском международном экономическом форуме состоялись переговоры между представителями ДНР и Сирии по поводу экспорта республиканских промышленных товаров. Об этом сообщил министр развития Республики Алексей Половян.

- У нас начались переговоры с Сирией по поводу нашей продукции. Они заинтересованы особенно в цементе для восстановления, также это металл и канаты. Все это им интересно, – рассказал Алексей Владимирович.

На экономическом форуме собрались представители крупных промышленных организаций и бизнесмены из 100 стран, чтобы представить собственный товар и найти новые экономические связи с другими организациями. Всего планируется провести 65 деловых мероприятия, среди которых также есть выставка товаров крупных промышленных производителей.

В качестве цемента, канатов и металла Республики уже заинтересовались представители Сирии и Латинской Америки. И уже начались переговоры по поводу налаживания экспорта товаров ДНР в эти страны. В переговорах принимают участие Глава ДНР Денис Пушилин и министры экономического блока Правительства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU