2019-04-18T12:40:21+03:00
Политика

Представители Сирии и Латинской Америки заинтересованы в импорте продукции ДНР

Переговоры по поводу поставок промышленной продукции состоялись на пятом международном экономическом форуме в Ялте
Екатерина Сорока
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Ялтинский форум создавался как площадка для дискуссий по вопросам социально-экономического развития мировой экономики. Фото: patriot-donetsk.ruЯлтинский форум создавался как площадка для дискуссий по вопросам социально-экономического развития мировой экономики. Фото: patriot-donetsk.ru
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18 апреля на пятом Ялтинском международном экономическом форуме состоялись переговоры между представителями ДНР и Сирии по поводу экспорта республиканских промышленных товаров. Об этом сообщил министр развития Республики Алексей Половян.

- У нас начались переговоры с Сирией по поводу нашей продукции. Они заинтересованы особенно в цементе для восстановления, также это металл и канаты. Все это им интересно, – рассказал Алексей Владимирович.

На экономическом форуме собрались представители крупных промышленных организаций и бизнесмены из 100 стран, чтобы представить собственный товар и найти новые экономические связи с другими организациями. Всего планируется провести 65 деловых мероприятия, среди которых также есть выставка товаров крупных промышленных производителей.

В качестве цемента, канатов и металла Республики уже заинтересовались представители Сирии и Латинской Америки. И уже начались переговоры по поводу налаживания экспорта товаров ДНР в эти страны. В переговорах принимают участие Глава ДНР Денис Пушилин и министры экономического блока Правительства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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