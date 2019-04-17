Небоевые потери ВСУ: морской пехотинец расстрелял сослуживцев из автомата
В Управление Народной милиции ДНР продолжают поступать сведения о небоевых потерях в украинских вооруженных формированиях.
- Так, 16 апреля, в районе Новотроицкого военнослужащий 35-й бригады морской пехоты устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий матрос Иващенко погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Стрелявший задержан, по предварительной информации он находился в состоянии наркотического опьянения. Данный факт, по сложившейся традиции, тщательно скрывается командиром 35-й бригады Паласом от вышестоящего командования, - сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Военные Республики не исключают, что эти небоевые потери командование бригады преподнесет как полученные в результате обстрелов со стороны Народной милиции.
ИСТОЧНИК KP.RU