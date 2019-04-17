2019-04-17T20:11:08+03:00
Политика

Небоевые потери ВСУ: морской пехотинец расстрелял сослуживцев из автомата

Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Небоевые потери ВСУ. Фото: 112.uaНебоевые потери ВСУ. Фото: 112.ua
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В Управление Народной милиции ДНР продолжают поступать сведения о небоевых потерях в украинских вооруженных формированиях.

- Так, 16 апреля, в районе Новотроицкого военнослужащий 35-й бригады морской пехоты устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий матрос Иващенко погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Стрелявший задержан, по предварительной информации он находился в состоянии наркотического опьянения. Данный факт, по сложившейся традиции, тщательно скрывается командиром 35-й бригады Паласом от вышестоящего командования, - сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Военные Республики не исключают, что эти небоевые потери командование бригады преподнесет как полученные в результате обстрелов со стороны Народной милиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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