Луганск получил коммунальную технику из Ростова

СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-17T16:20:16+03:00

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Автобусы, экскаваторы и мусороуборочная техника, полученная из России, станет существенным подспорьем в работе коммунальных предприятий Луганска. Об сообщил глава горадминистрации Манолис Пилавов.

- В начале апреля при содействии главы Республики Леонида Пасечника мы получили из Ростова семь единиц транспорта и спецтехники, которые поступили в распоряжение городского коммунального предприятия «Эксплуатационно-линейное управление автодорог». Это пять автобусов марки «ПАЗ», а также два экскаватора, - отметил он.

Глава Луганска добавил, что, кроме того, три единицы мусороуборочной техники получил Центр утилизации отходов.

Такое пополнение в коммунальном арсенале позволит продолжить реализацию Программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года, одним из пунктов которой является повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог и обеспечение комфортных условий для пассажирских и грузовых перевозок, – сказал Пилавов.

ИСТОЧНИК KP.RU