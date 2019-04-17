Делегация ДНР во главе с Денисом Пушилиным прибыла в Крым
Официальная делегация Донецкой Народной Республики во главе с лидером государства Денисом Пушилиным прибыла в Республику Крым для участия в V Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет в Ялте 18-20 апреля. Тема юбилейного форума – «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность».
Планируется, что в форуме примут участие порядка 3000 человек из 100 стран. Во время экономического форума пройдет более 65 деловых мероприятий, из них около 58 – профильные секции, где участники будут проектировать будущее порядка 30 отраслей экономики.
Глава ДНР Денис Пушилин и другие официальные лица примут участие в мероприятиях деловой программы форума. Также в его рамках пройдет выставка, на которой представят экономический потенциал Республики.
Отметим, что Ялтинский международный экономический форум – это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Ялте. Организаторы форума – Правительство Республики Крым, Фонд «Ялтинский международный экономический форум» при поддержке Администрации Президента России.
ИСТОЧНИК KP.RU