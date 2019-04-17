2019-04-17T14:01:36+03:00
Общество

Трем школам в ЛНР присвоили имена героев СССР и Республики

Теперь ребята еще больше узнают о героических земляках, чьи имена носят их школы
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Теперь ребята еще больше узнают о героических земляках. Фото: Министерство образованияТеперь ребята еще больше узнают о героических земляках. Фото: Министерство образования
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В Краснодоне и Суходольске переименовали три школы, присвоив им имена героев СССР и ЛНР. Об этом сегодня сообщили пресс-службе администрации города Краснодона и Краснодонского района.

Предложения о присвоении учреждениям образования имен героев были рассмотрены на специально созванном заседании. Так, Краснодонской средней общеобразовательной школе №2 присвоили имя Кавалера ордена Ленина Николая Баракова, Урало-Кавказская средняя общеобразовательная школа №11 теперь носит имя защитника ЛНР Дениса Голенкова, а Суходольской средней общеобразовательной школе №17 присвоили имя Героя Советского Союза Ивана Земнухова.

- Присвоение имени героя образовательному учреждению не ограничивается торжественной линейкой и табличкой у входа. Ребята еще больше узнают о героических земляках, чьи имена носят их школы, глубже изучат историю Отечества и своей малой родины, став ее достойными продолжателями. И в этом истинный патриотизм, - сказала начальник управления образования Краснодонской горрайонной администрации Елена Чигридова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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