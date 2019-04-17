Подготовка к акции «Бессмертный полк» 2019 в Донецке: горожан приглашают пройти победным строем

СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-17T12:34:25+03:00

В колонне «Бессмертного полка» 9 мая пройдут более 115 тысяч жителей

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Общественная организация «Молодая Республика» призывает выйти 9 мая, в День Победы, с фотографией родственника-фронтовика и пройти победным строем в колонне Бессмертного Полка.

- Ожидаем, что в этом году будут участвовать в шествии в Донецке 9 мая более 85 тысяч жителей, а по всей Республике – свыше 115 тысяч человек, - сообщила руководитель международной акции «Бессмертный полк» в ДНР Лариса Тримбалюк.

Колонна «Бессмертного полка» в Донецке пройдет по улице Артема от здания бывшего Минугля до монумента «Твоим освободителям, Донбасс!» в парке имени Ленинского комсомола. Торжественное открытие шествия начнется с марша знаменной группы - Знамя Победы понесут студенты Донецкой юридической академии. Потом учащиеся военного лицея имени Берегового и курсанты общевойскового командного училища понесут в руках портреты погибших защитников Республики, воинов-интернационалистов, Героев Советского Союза из Донецкой области, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

- Первой в шествии пойдет колонна с портретами Народных героев ДНР, за ней будет двигаться колонна с портретами воинов-интернационалистов, потом - колонна жителей с портретами героев Великой Отечественной войны, - рассказала Лариса Тримбалюк.

Подробнее - на страницах «Молодой Республики» в соцсетях, а также по номеру телефона горячей линии: 071-945-09-05.

ИСТОЧНИК KP.RU