СЦКК: ВСУ за сутки одиннадцать раз обстреляли ДНР

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-17T12:17:08+03:00

ВСУ за сутки 11 раз обстреляли ДНР. Фото: news-front

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ВСУ за прошлые сутки одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 180 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Под обстрелами украинских военных оказались Докучаевск, Трудовские, Васильевка, Коминтерново, Ленинское, Октябрь и Саханка.

Они применяли минометы калибром 82 и 120 миллиметров, вооружение БМП, БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Накануне вечером под огонь ВСУ попал район Васильевской насосной станции под Ясиноватой.

ИСТОЧНИК KP.RU