2019-04-17T12:17:08+03:00
Политика

СЦКК: ВСУ за сутки одиннадцать раз обстреляли ДНР

Украинские военные выпустили более 180 боеприпасов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
ВСУ за сутки 11 раз обстреляли ДНР. Фото: news-frontВСУ за сутки 11 раз обстреляли ДНР. Фото: news-front
Изменить размер текста:

ВСУ за прошлые сутки одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 180 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Под обстрелами украинских военных оказались Докучаевск, Трудовские, Васильевка, Коминтерново, Ленинское, Октябрь и Саханка.

Они применяли минометы калибром 82 и 120 миллиметров, вооружение БМП, БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Накануне вечером под огонь ВСУ попал район Васильевской насосной станции под Ясиноватой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подготовка к акции «Бессмертный полк» 2019 в Донецке: горожан приглашают пройти победным строем
Луганская филармония приглашает на «Портреты великих в зеркале органной музыки»
Кубок ДНР по футболу 2019: в Донецке пройдет жеребьевка
Украина грозит Донбассу: Если жители ДНР и ЛНР получат российские паспорта, то гарантировано потеряют украинское гражданство
В Донецке состоится благотворительный концерт в поддержку приюта для бездомных собак
Спортсмены ДНР завоевали золото в Ставропольском крае на соревнованиях по каратэ
Киев лишает Донбасс воды: ВСУ опять обстреливают из минометов насосную станцию Южнодонбасского водовода
17 апреля в ЛНР начнут выбирать Молодежный парламент Республики
Моральное разложение: 79-ю бригаду десантников ВСУ пора выводить из-под Мариуполя в глубокий тыл
Наеву нет доверия: Порошенко подключил СБУ, чтобы солдаты в Донбассе голосовали за него
"Шпионский словарь" по версии лингвистов. В Луганской области огласили приговор женщине
По жителям Докучаевска стреляли морпехи 35-й бригады ВСУ под командованием Паласа
В Луганске изменится оплата за мобильную связь «Лугаком»
В Донецке прошел молебен по погибшим на производстве
Экологи и рыбинспекция ДНР занялись поиском браконьеров
В ЛНР объявили конкурс на лучший стилизованный костюм Великой Отечественной войны