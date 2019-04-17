СЦКК: ВСУ за сутки одиннадцать раз обстреляли ДНР
Украинские военные выпустили более 180 боеприпасов
ВСУ за сутки 11 раз обстреляли ДНР. Фото: news-front
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ВСУ за прошлые сутки одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 180 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Под обстрелами украинских военных оказались Докучаевск, Трудовские, Васильевка, Коминтерново, Ленинское, Октябрь и Саханка.
Они применяли минометы калибром 82 и 120 миллиметров, вооружение БМП, БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.
Накануне вечером под огонь ВСУ попал район Васильевской насосной станции под Ясиноватой.
ИСТОЧНИК KP.RU