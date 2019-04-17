2019-04-17T10:55:51+03:00
Спорт

Кубок ДНР по футболу 2019: в Донецке пройдет жеребьевка

В Кубке ДНР по футболу 2019 примут участие 10 футбольных клубов
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Сборная ДНР по футболу состоит из лучших игроков местных клубов. ФОТО: fsdnr.comСборная ДНР по футболу состоит из лучших игроков местных клубов. ФОТО: fsdnr.com
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18 апреля в 12-00 в пресс-центре РСК «Олимпийский» состоится жеребьёвка Кубка ДНР по футболу 2019 . Жеребьёвку проводит Оргкомитет Футбольного Союза ДНР, сообщает официальный сайт организации.

В Кубке ДНР сезона 2019 примет участие 10 футбольных клубов Республики:

- ФК «Амвросиевка» г. Амвросиевка;

- ФК «Арсенал» г. Макеевка;

- ФК «Бажановец» г. Макеевка;

- ФК «Гвардеец» г. Донецк;

- ФК «Горняк» г. Комсомольское;

- ФК «Иловайск» г. Иловайск;

- ФК «Ника» г. Макеевка;

- ФК «Победа» г. Донецк;

- УОР г. Донецк;

- ФК «Химик» г. Горловка.

Кстати, это пятый розыгрыш Кубка ДНР по футболу с 2015 года.

Жеребьёвку проведёт депутат Народного Совета ДНР Любомир Пушкин и представители футбольной общественности ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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