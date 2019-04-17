Кубок ДНР по футболу 2019: в Донецке пройдет жеребьевка
18 апреля в 12-00 в пресс-центре РСК «Олимпийский» состоится жеребьёвка Кубка ДНР по футболу 2019 . Жеребьёвку проводит Оргкомитет Футбольного Союза ДНР, сообщает официальный сайт организации.
В Кубке ДНР сезона 2019 примет участие 10 футбольных клубов Республики:
- ФК «Амвросиевка» г. Амвросиевка;
- ФК «Арсенал» г. Макеевка;
- ФК «Бажановец» г. Макеевка;
- ФК «Гвардеец» г. Донецк;
- ФК «Горняк» г. Комсомольское;
- ФК «Иловайск» г. Иловайск;
- ФК «Ника» г. Макеевка;
- ФК «Победа» г. Донецк;
- УОР г. Донецк;
- ФК «Химик» г. Горловка.
Кстати, это пятый розыгрыш Кубка ДНР по футболу с 2015 года.
Жеребьёвку проведёт депутат Народного Совета ДНР Любомир Пушкин и представители футбольной общественности ДНР.
ИСТОЧНИК KP.RU