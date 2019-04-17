2019-04-17T10:07:08+03:00
Политика

Украина грозит Донбассу: Если жители ДНР и ЛНР получат российские паспорта, то гарантировано потеряют украинское гражданство

Кроме того, Украина грозит вводом российских войск в этом случае. А с кем до этого воевали ВСУ, хочется спросить.
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украина напряглась, почувствовав неладное. Фото: tsn.uaУкраина напряглась, почувствовав неладное. Фото: tsn.ua
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Дончане еще не успели получить паспорта РФ, как Украина ощетинилась. Как водится, началось с угроз. В случае получения российских паспортов жителями Донбасса они автоматически потеряют украинское гражданство, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Грымчак. От отметил, что списки этих людей будут публиковаться официальными ведомствами РФ.

-Мы можем протестировать, а можем официально заявить, что в соответствии с нашим законодательством, наличие второго гражданства ведет к тому, что человек может потерять украинское гражданство. Списки тех, кто принял гражданство РФ все равно станут известными, потому должны быть опубликованы. Поэтому любой гражданин Украины, который примет гражданство РФ, почти автоматически теряет украинское, – сказал Грымчак.

Кроме того, по его мнению, выдача российских паспортов «может послужить основанием для будущего ввода войск РФ» в Донбасс.

-Не исключен вариант, что они скажут, что там живут их граждане, они их будут защищать и заведут туда свои войска открыто. Такой вариант также возможен. Российская армия до сих пор находится в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии, – заявил Грымчак, добавив, что так РФ попытается «повторить ситуацию, которая уже неоднократно была отработана российскими властями».

И все же любопытно, с кем до этого воевали ВСУ? Неужели, таки, с мирными гражданами Донбасса, стирая с лица земли не военные объекты, а дома дончан?

ИСТОЧНИК KP.RU

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