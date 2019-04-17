СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-17T09:26:52+03:00

В Донецке состоится благотворительный концерт в поддержку приюта для бездомных собак. Фото: ПИФ

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19 апреля в Донецке в Gung’Ю’бazz Bar состоится благотворительный концерт в поддержку приюта для бездомных собак «ПИФ». Все средства собранные с концерта будут переданы в приют.

- На сцене бара выступят Грин Лазовский, Полифония, Братья Дождя и Вентилятор, - рассказали организаторы акции.

Начало - в 18:00.

Донецкий приют «ПИФ» за время войны спас сотни бродячих собак, пострадавших при обстрелах ВСУ. Раненые животные поступали из различных «горячих» точек: Ясиноватой, Дебальцево и даже подконтрольного Киеву Краматорска. Здесь «пациентам» оказывали необходимую медицинскую помощь с последующей реабилитацией.

На сегодня в «ПИФе» проживает около 800 собак. У каждого была суровая, а зачастую - жестокая школа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU