Киев лишает Донбасс воды: ВСУ опять обстреливают из минометов насосную станцию Южнодонбасского водовода

СЕГОДНЯ 21:28 2019-04-16T21:28:24+03:00

Изменить размер текста: A A

- Сегодня в 19:45 район Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода подвергся обстрелу со стороны ВСУ с применением минометов калибром 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). - Персонал станции укрылся в убежище.

Уточняется, что на данный момент обстрел продолжается. Информация о повреждениях уточняется. Представительством ДНР в СЦКК запрошены дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны.

Васильевская насосная станция находится в одноименном селе в окрестностях Ясиноватой и неоднократно подвергалась обстрелам. Она подключена к Южнодонбасскому водоводу, обеспечивающему водой жителей по обе стороны линии соприкосновения. Последний раз украинские силовики нанесли огонь по объекту 11 апреля, после чего часть городов и поселков юга Донбасса осталась без воды. Полноценное водоснабжение удалось восстановить только сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU