17 апреля в ЛНР начнут выбирать Молодежный парламент Республики

СЕГОДНЯ 20:49 2019-04-16T20:49:35+03:00

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- Сегодня для всех кандидатов, зарегистрированных на четвертом избирательном участке, расположенном на базе Луганского национального университета (ЛНУ) имени Владимира Даля, наступил день тишины, – сообщила на брифинге председатель Временной молодежной избирательной комиссии (ВМИК) Антонина Машкова. - Уже завтра любой житель Республики в возрасте от 16 до 35 лет сможет отдать свой голос за того кандидата, которого считает наиболее достойным. Для этого необходимо прийти на избирательный участок, который будет работать с 8.00 до 17.00, и иметь при себе паспорт. Вечером того же дня будут определены лидеры, набравшие наибольшее число голосов.

Результаты голосования будут опубликованы на официальном сайте Молодежного парламента ЛНР. Там же можно ознакомиться с графиком проведения выборов.

Итак, 17 апреля голосование пройдет на базе ЛНУ имени Владимира Даля, уже 18 апреля жители Республики смогут проголосовать на базе ЛНУ имени Тараса Шевченко, 19 апреля – в Луганском медицинском университете имени Святителя Луки. 20 апреля состоится голосование на базе территориальных отделений общественного движения (ОД) «Мир Луганщине» в каждом городе и районе ЛНР.

На следующей неделе состоится голосование в Луганской академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского, Луганском государственном аграрном университете, Луганской академии внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко, а также в Донбасском государственном техническом университете.

Напомним, депутатами Молодежного парламента могли стать студенты высших учебных заведений Республики и представители работающей молодежи в возрасте от 18 до 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU