Моральное разложение: 79-ю бригаду десантников ВСУ пора выводить из-под Мариуполя в глубокий тыл

СЕГОДНЯ 20:25 2019-04-16T20:30:39+03:00

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Падение морально-психологического состояния и дисциплины в рядах украинских военных в Донбассе вызывает озабоченность у командования ООС. В первую очередь рост правонарушений и преступности отмечается в подразделениях, сроки ротации которых перенесены в связи с президентскими выборами. Среди наиболее деморализованных бригад в лидеры вырвалась 79-я десантно-штурмовая бригада.

- «Слава» о преступлениях против мирных граждан и многочисленные факты отказа выполнять приказы в рядах «элиты» украинской армии, донеслась до Киева, - рассказал сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов. - Для того, чтобы помочь неспособному комбригу Валерию Курачу угомонить разбушевавшихся десантников, на Мариупольское направление в зону ответственности 79-й десантно-штурмовой бригады была направлена комиссия во главе с командующим десантно-штурмовыми войсками Михаилом Забродским.

Разобравшись в обстановке, командующий ДШВ понял, что бессилен что-то изменить в лучшую сторону до тех пор, пока засидевшиеся в окопах подчиненные не вернутся домой.

- Забродский всерьез опасается быть выгнанным с позором из армии после того, как его хозяин сбежит из страны, проиграв второй тур выборов. Поэтому руководство ДШВ решило доложить в Генштаб об очередной мнимой победе. Сегодня штаб оккупационных сил сообщил о мифической ДРГ Народной милиции, которая якобы штурмовала позиции украинских десантников на Мариупольском направлении. В общем, все произошло по отлаженному сценарию: сами придумали ДРГ, сами ее успешно «уничтожили», - пояснил Безсонов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/703590" frameborder="0"></iframe> Заявление начальника пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова 16 апреля.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU