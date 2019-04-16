2019-04-16T19:32:49+03:00
Политика

"Шпионский словарь" по версии лингвистов. В Луганской области огласили приговор женщине

Якобы местная жительница передовала закодированные сообщения своему сыну
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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В незалежной охота на "ведьм" продолжается. ФОТО:112.uaВ незалежной охота на "ведьм" продолжается. ФОТО:112.ua
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Охота на "ведьм" в незалежной продолжается. Недавно суд приговорил жительницу Луганской области к пяти годам лишения свободы за передачу разведывательной информации о Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Новоайдарский районный суд Луганской области признал жительницу Трехизбенки виновной в содействии террористам и в сговоре направленном на изменение границ территории и государственной границы Украины.

По версии следствия, с февраля по март 2017 года женщина, находясь на подконтрольной Украине территории, передавала разведданные военного характера своему сыну - военнослужащему «13-го батальона территориальной обороны 2-й бригады 2-го армейского корпуса» ЛНР.

В целях конспирации, она это делала иносказательно, для чего был специально разработан словарь.

Женщину прослушивали и правоохранители зафиксировали 16 таких телефонных разговоров.

Эксперты - лингвисты сделали вывод, что женщина называла военнослужащих ЛНР "филателистами", количество военной техники - "кустами смородины", гусеничный БТР - "гусеницей", колесную военную технику - "клубнями", а также использовала другие завуалированные названия для наименования разновидностей военной техники, их местоположения и передвижения», - говорится в сообщении прокуратуры.

В дальнейшем сын передавал полученную в телефонном разговоре информацию военным Народной милиции.

В судебном заседании осужденная признала свою вину только частично.

Ее сын объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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