2019-04-16T18:50:58+03:00
Политика

По жителям Докучаевска стреляли морпехи 35-й бригады ВСУ под командованием Паласа

В ДНР назвали виновных в обстреле города 15 апреля [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По жилым домам Докучаевска морпехи стреляют из минометов. Фото: facebook.com/pressjfo.newsПо жилым домам Докучаевска морпехи стреляют из минометов. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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- Пока Порошенко, в целях поднятия собственного рейтинга, дает лживые обещания о готовности к введению в действие очередного режима прекращения огня, украинские боевики усиливают агрессию против мирного населения Донбасса, - заявил сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов. - Вчера боевики 35-й бригады морской пехоты вновь сосредоточились на ведении прицельных обстрелов по жилым районам и объектам гражданской инфраструктуры города Докучаевск. В результате минометного обстрела повреждено остекление канализационной насосной станции. Кроме того, по улице Щорса, 48 повреждена кровля здания. По улице Юбилейная, 9 осколками посечен гражданский автомобиль «Газель». К счастью на этот раз обошлось без жертв среди мирных граждан.

Напомним, что ВСУ за минувшие сутки 15 раз нарушили «весеннее перемирие», выпустив по территории ДНР 172 боеприпаса.

Заявление начальника пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова 16 апреля.! другой источник

Кстати, Генеральной прокуратурой ДНР за время конфликта в Донбассе возбуждено 468 уголовных дел в отношении украинских командиров по фактам обстрелов населенных пунктов Республики. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе надзорного органа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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