По жителям Докучаевска стреляли морпехи 35-й бригады ВСУ под командованием Паласа

СЕГОДНЯ 18:41 2019-04-16T18:50:58+03:00

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- Пока Порошенко, в целях поднятия собственного рейтинга, дает лживые обещания о готовности к введению в действие очередного режима прекращения огня, украинские боевики усиливают агрессию против мирного населения Донбасса, - заявил сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов. - Вчера боевики 35-й бригады морской пехоты вновь сосредоточились на ведении прицельных обстрелов по жилым районам и объектам гражданской инфраструктуры города Докучаевск. В результате минометного обстрела повреждено остекление канализационной насосной станции. Кроме того, по улице Щорса, 48 повреждена кровля здания. По улице Юбилейная, 9 осколками посечен гражданский автомобиль «Газель». К счастью на этот раз обошлось без жертв среди мирных граждан.

Напомним, что ВСУ за минувшие сутки 15 раз нарушили «весеннее перемирие», выпустив по территории ДНР 172 боеприпаса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/703590" frameborder="0"></iframe> Заявление начальника пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова 16 апреля.! другой источник

Кстати, Генеральной прокуратурой ДНР за время конфликта в Донбассе возбуждено 468 уголовных дел в отношении украинских командиров по фактам обстрелов населенных пунктов Республики. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе надзорного органа.

ИСТОЧНИК KP.RU