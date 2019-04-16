2019-04-16T17:16:16+03:00
Политика

В Луганске изменится оплата за мобильную связь «Лугаком»

С 1 мая единственный республиканский оператор переходит к коммерческой эксплуатации связи
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Связь «Лугакома» для жителей ЛНР станет дороже. Фото: gtrklnr.comСвязь «Лугакома» для жителей ЛНР станет дороже. Фото: gtrklnr.com
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- В связи с многочисленными обращениями абонентов мобильного оператора «Лугаком» по вопросу качества связи в 2018 году был начат процесс глубокой модернизации мобильной сети, - так объяснили причины изменений на официальном сайте компании. - В результате обновленная сеть будет введена в коммерческую эксплуатацию с 1 мая 2019 года.

Во-первых, меняются условия оплаты голосовой связи оператора. Абонентская плата будет с 1 мая сниматься единоразово авансовым платежом в размере 50 рублей в месяц.

Также с 1 мая изменится номер SMS-центра. А услуга «Мобильный Интернет» будет предоставляться на платной основе. Услугу сначала отключат для всех абонентов, которые ее тестировали. Для подключения необходимо обратиться в службу поддержки абонентов по номеру 422 или в Центр обслуживания абонентов.

Также с этого периода всем абонентам по умолчанию будет подключена услуга «Международная связь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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