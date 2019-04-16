В Донецке прошел молебен по погибшим на производстве

СЕГОДНЯ 16:58 2019-04-16T16:58:47+03:00

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Сегодня состоялся молебен памяти погибших на производстве. Он прошел в Спасо-Преображенском соборе Донецка. Об этом сообщает пресс-служба комитета горного и технического надзора ДНР.

28 апреля ежегодно отмечают Всемирный день охраны труда. Этот же день является Международным днем памяти всех трудящихся, погибших или получивших травмы при выполнении рабочих обязанностей. По данным Международной организации труда ежедневно в мире погибает пять тысяч человек.

Напомним, что утром 13 апреля на желатиновом заводе в Лисичанске, в цеху по производству клея при запуске оборудования прогремел взрыв. Взрывной волной снесло стену цеха, которая при обрушении придавила одну из работниц предприятия. Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшую из завалов, но 56-летняя женщина скончалась до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU