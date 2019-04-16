2019-04-16T16:48:29+03:00
Общество

Экологи и рыбинспекция ДНР занялись поиском браконьеров

Некоторые рыбаки игнорируют запрет на ловлю рыбы в нерест
Анастасия Родионова
Поделиться:
Рыбаки продолжают ловить рыбу во время нереста. Фото: www.deeptrekker.comРыбаки продолжают ловить рыбу во время нереста. Фото: www.deeptrekker.com
Изменить размер текста:

На реке Крынка была проведена инспекционная проверка сотрудниками ландшафтного парка «Зуевский». Об этом сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.

- По результатам рейда было изъято 19 браконьерских сетей. Любители рыбалки нарушают запрет на ловлю рыбы во время нереста, - комментирует рыбинспекция.

Напомним, что ранее сообщалось о запрете на ловлю рыбы в Республике. Он начал действовать с первого апреля. Запрет будет действовать до 20 мая на водохранилищах, до 10 июня в озерах и прудах и до 30 июня в придаточных системах.Также в период икрометания – до 30 июня, а также с 20 августа по 30 сентября, нельзя ловить раков.

Любительская рыбная ловля с берега одной поплавочной удочкой с одним крючком или спиннингом на одну блесну на некоторых водоемах разрешена.

Экологи также напоминают о том, что проводить рыбалку в акватории природно-заповедного фонда ДНР категорически запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Луганске изменится оплата за мобильную связь «Лугаком»
В Донецке прошел молебен по погибшим на производстве
В ЛНР объявили конкурс на лучший стилизованный костюм Великой Отечественной войны
Украинские пограничники изъяли на пропускном пункте саксофон, стоимостью больше миллиона рублей
Леонид Пасечник: Сразу же перейти на модель российского государства мы не сможем, но поэтапно в этом направлении однозначно нужно двигаться
Водоснабжение Докучаевска и Еленовки восстановят сегодня вечером
Житель Дебальцево долгое время занимался растлением своей 12-летней дочери
Срочное сообщение СЦКК: Коминтерново на юге ДНР оказалось под мощным минометным обстрелом
В ЛНР идет массовая проверка маршруток из-за участившихся ДТП
Сколько дней жители Республики будут отдыхать на Пасху и майские праздники
Для жителей Донецкой области вода подорожает в полтора раза
В ДНР уже можно проголосовать за кандидатов в депутаты Молодежного парламента
Киевские силовики обстреляли в Донбассе Золотое, Докучаевск и окраины Донецка
На шахту в Макеевке ищут двести горняков для работы в новой лаве
Раненую в Золотом 12-летнюю девочку обследуют в Луганске
Восстановлено водоснабжение городов и поселков на юге Донбасса
Погода в Луганске: 16 апреля будет до 17 градусов тепла, местами дождь
Погода в Донецке: 16 апреля будет облачно, а вечером ожидается дождь
В Луганске восстановили 16 частных домов, пострадавших в результате обстрелов ВСУ
Объявлен конкурс историй "Мой Позывной"
В республиках Донбасса завершился отопительный сезон
Наев готовит провокаций в Станице Луганской
За неделю саперы МЧС ДНР обезвредили больше 600 боеприпасов