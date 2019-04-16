Экологи и рыбинспекция ДНР занялись поиском браконьеров

СЕГОДНЯ 16:48 2019-04-16T16:48:29+03:00

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На реке Крынка была проведена инспекционная проверка сотрудниками ландшафтного парка «Зуевский». Об этом сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.

- По результатам рейда было изъято 19 браконьерских сетей. Любители рыбалки нарушают запрет на ловлю рыбы во время нереста, - комментирует рыбинспекция.

Напомним, что ранее сообщалось о запрете на ловлю рыбы в Республике. Он начал действовать с первого апреля. Запрет будет действовать до 20 мая на водохранилищах, до 10 июня в озерах и прудах и до 30 июня в придаточных системах.Также в период икрометания – до 30 июня, а также с 20 августа по 30 сентября, нельзя ловить раков.

Любительская рыбная ловля с берега одной поплавочной удочкой с одним крючком или спиннингом на одну блесну на некоторых водоемах разрешена.

Экологи также напоминают о том, что проводить рыбалку в акватории природно-заповедного фонда ДНР категорически запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU