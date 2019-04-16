Украинские пограничники изъяли на пропускном пункте саксофон, стоимостью больше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:21 2019-04-16T16:21:57+03:00

Сами украинские пограничники не считают должным назвать причину изъятия товаров. Фото: shoppingbin.com

У перевозчика не было соответствующих документов на музыкальный инструмент

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В государственной пограничной службе Украины сообщили, что на контрольно-пропусном пункте «Гнутово» у одного из пересекавших линию разграничения граждан был изъят музыкальный инструмент.

Саксофон популярной марки Henri Selmer Paris, стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей, перевозился без документов. Это и стало причиной конфискации.

- У мужчины не было документов на дорогой музыкальный инструмент, саксофон изъят. Составлен административный протокол за нарушение правил перемещения товаров через пункты пропуска в Донбассе, - прокомментировали в Госпогранслужбе Украины.

Сам же мужчина рассказал, что этот инструмент не его собственность. Саксофон его попросили перевезти из Мариуполя одному из музыкантов в Донецк.

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ИСТОЧНИК KP.RU