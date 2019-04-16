Леонид Пасечник: Сразу же перейти на модель российского государства мы не сможем, но поэтапно в этом направлении однозначно нужно двигаться
На встрече Главы Луганской Народной Республики с депутатами Народного совета Леонид Пасечник призвал парламентариев поэтапно двигаться к интеграции законодательства ЛНР с российским.
– Сразу же перейти на модель российского государства мы не сможем, - говорит лидер государства, - но с учётом того, что основной вектор нашего продвижения – это интеграция с Российской Федерацией, поэтому здесь нужно поэтапно подстраиваться под российское законодательство. Плавно, постепенно, поэтапно в этом направлении однозначно нужно двигаться.
Кроме этого, Глава ЛНР призвал депутатов не сбавлять темп работы, но подходить к решению задач взвешенно.
- Самое важное, чтобы не было разночтений в наших законах, – подчеркнул Леонид Пасечник.
ИСТОЧНИК KP.RU