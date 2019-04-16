Леонид Пасечник: Сразу же перейти на модель российского государства мы не сможем, но поэтапно в этом направлении однозначно нужно двигаться

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-16T16:31:20+03:00

Об этом Глава ЛНР заявил на встрече с депутатами Народного совета

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На встрече Главы Луганской Народной Республики с депутатами Народного совета Леонид Пасечник призвал парламентариев поэтапно двигаться к интеграции законодательства ЛНР с российским.

– Сразу же перейти на модель российского государства мы не сможем, - говорит лидер государства, - но с учётом того, что основной вектор нашего продвижения – это интеграция с Российской Федерацией, поэтому здесь нужно поэтапно подстраиваться под российское законодательство. Плавно, постепенно, поэтапно в этом направлении однозначно нужно двигаться.

Кроме этого, Глава ЛНР призвал депутатов не сбавлять темп работы, но подходить к решению задач взвешенно.

- Самое важное, чтобы не было разночтений в наших законах, – подчеркнул Леонид Пасечник.

ИСТОЧНИК KP.RU