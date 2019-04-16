Водоснабжение Докучаевска и Еленовки восстановят сегодня вечером

СЕГОДНЯ 15:14 2019-04-16T15:14:38+03:00

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Централизованное водоснабжение Докучаевска и Еленовки было нарушено после того, как насосная станция 1-го подъема Южнодонбасского водовода приостановила работу из-за обстрела со стороны украинской армии 11 апреля. Ремонт поврежденного участка был начат на следующий день, но приостановлен в связи с новыми ударами со стороны ВСУ. Возобновить работы удалось лишь 15 апреля после получения от Киева соответствующих гарантий безопасности.

- После длительной остановки Южнодонбасского водовода идет заполнение водовода. Водоснабжение Докучаевска и Еленовки будет восстановлено приблизительно к 20:00, — сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.

Жители Докучаевска с 11 апреля получают воду из резервных источников, в Еленовку организован подвоз воды.

ИСТОЧНИК KP.RU