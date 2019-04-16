2019-04-16T15:14:38+03:00
Политика

Водоснабжение Докучаевска и Еленовки восстановят сегодня вечером

После ремонта Южнодонбасского водовода идет заполнение системы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Южнодонбасский водовод находится вблизи линии соприкосновения и постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Фото: voda.dn.uaЮжнодонбасский водовод находится вблизи линии соприкосновения и постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Фото: voda.dn.ua
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Централизованное водоснабжение Докучаевска и Еленовки было нарушено после того, как насосная станция 1-го подъема Южнодонбасского водовода приостановила работу из-за обстрела со стороны украинской армии 11 апреля. Ремонт поврежденного участка был начат на следующий день, но приостановлен в связи с новыми ударами со стороны ВСУ. Возобновить работы удалось лишь 15 апреля после получения от Киева соответствующих гарантий безопасности.

- После длительной остановки Южнодонбасского водовода идет заполнение водовода. Водоснабжение Докучаевска и Еленовки будет восстановлено приблизительно к 20:00, — сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.

Жители Докучаевска с 11 апреля получают воду из резервных источников, в Еленовку организован подвоз воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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