2019-04-16T14:15:52+03:00
Происшествия

Житель Дебальцево долгое время занимался растлением своей 12-летней дочери

Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Отец совершал действия сексуального характера в отношении своей 12-летней дочери, демонстрировал ей порнофильмыОтец совершал действия сексуального характера в отношении своей 12-летней дочери, демонстрировал ей порнофильмыФото: Евгения ГУСЕВА
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В Дебальцево правоохранители Республики задержали 47-летнего мужчину. Причиной для ареста стали развратные действия в отношении своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили в МВД ДНР.

- Установлено, что подозреваемый длительное время совершал действия сексуального характера в отношении своей 12-летней дочери, демонстрировал ей порнофильмы. Злоумышленник в содеянном сознался, - рассказали в полиции.

Действия нерадивого отца из Дебальцево попадают под пункт «б» части четвертой статьи 134 Уголовного кодекса Республики - насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

- Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двадцати лет, - объясняют в МВД ДНР. - Ему избрана мера пресечения в виде ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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