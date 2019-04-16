Житель Дебальцево долгое время занимался растлением своей 12-летней дочери
В Дебальцево правоохранители Республики задержали 47-летнего мужчину. Причиной для ареста стали развратные действия в отношении своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили в МВД ДНР.
- Установлено, что подозреваемый длительное время совершал действия сексуального характера в отношении своей 12-летней дочери, демонстрировал ей порнофильмы. Злоумышленник в содеянном сознался, - рассказали в полиции.
Действия нерадивого отца из Дебальцево попадают под пункт «б» части четвертой статьи 134 Уголовного кодекса Республики - насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
- Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двадцати лет, - объясняют в МВД ДНР. - Ему избрана мера пресечения в виде ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU