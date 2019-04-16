2019-04-16T14:04:05+03:00
Политика

Срочное сообщение СЦКК: Коминтерново на юге ДНР оказалось под мощным минометным обстрелом

За полчаса украинские военные выпустили по селу 16 мин
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По территории ДНР украинские военные постоянно стреляют из минометов. Фото: mediarace.infoПо территории ДНР украинские военные постоянно стреляют из минометов. Фото: mediarace.info
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- Сегодня в 10:28 и 11:05 вооруженные формирования Украины (ВФУ) открыли огонь по населенному пункту Коминтерново, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). - В общей сложности выпущено 16 мин калибром 82 мм. Огонь велся со стороны Талаковки.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Кстати, украинские силовики за минувшие сутки 15 раз нарушили «весеннее перемирие», выпустив по территории ДНР 172 боеприпаса.

Под огнем оказались поселки Старомихайловка, шахты имени Абакумова, села Спартак и Веселое на окраинах Донецка, села Васильевка и Крутая Балка вблизи Ясиноватой, Докучаевск, а также село Саханка на юге ДНР. Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, включая крупнокалиберное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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