В ЛНР идет массовая проверка маршруток из-за участившихся ДТП
В министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики сообщили о старте операции «Перевозчик». Правоохранители проверят маршрутные транспортные средства и водителей на безопасность.
- На дорогах республики сложилась тревожная обстановка в связи с участившимися случаями ДТП с участием водителей транспортных средств, перевозящих пассажиров, – говорит начальник отдела автомобильной технической инспекции управления ГИБДД МВД ЛНР Эдуард Абрамов.
В ЛНР идет массовая проверка маршруток из-за участившихся ДТП.
Решающим происшествием для начала проверок стал случай, который произошел 8 апреля 2019 года в столице.
- Было возгорание маршрутно-транспортного средства, в салоне которого находились пассажиры, - сообщил Абрамов. - В связи с этим, на территории Республики с 12 апреля сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия. Сотрудники ГИБДД особое внимание будут уделять проверке технического состояния транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU