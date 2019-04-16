СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-16T13:57:26+03:00

Об этом сообщили в МВД ДНР [видео]

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В министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики сообщили о старте операции «Перевозчик». Правоохранители проверят маршрутные транспортные средства и водителей на безопасность.

- На дорогах республики сложилась тревожная обстановка в связи с участившимися случаями ДТП с участием водителей транспортных средств, перевозящих пассажиров, – говорит начальник отдела автомобильной технической инспекции управления ГИБДД МВД ЛНР Эдуард Абрамов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/703513" frameborder="0"></iframe> В ЛНР идет массовая проверка маршруток из-за участившихся ДТП.

Решающим происшествием для начала проверок стал случай, который произошел 8 апреля 2019 года в столице.

- Было возгорание маршрутно-транспортного средства, в салоне которого находились пассажиры, - сообщил Абрамов. - В связи с этим, на территории Республики с 12 апреля сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия. Сотрудники ГИБДД особое внимание будут уделять проверке технического состояния транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU