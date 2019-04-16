Сколько дней жители Республики будут отдыхать на Пасху и майские праздники

СЕГОДНЯ 13:06 2019-04-16T13:53:24+03:00

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Глава ДНР Денис Пушилин подписал распоряжение о переносе рабочих дней в апреле и мае.

Для тех, у кого установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, рабочий день со вторника 30 апреля переносится на субботу 4 мая, а с пятницы 10 мая - на субботу 18 мая.

Согласно указу главы, при совпадении праздничного или нерабочего с выходным днем, выходной переносится на следующий день.

Таким образом, на Пасху и Первомай жители Республики будут отдыхать с 27 апреля по 1 мая включительно, на День Победы и День Республики – с 9 по 13 мая соответственно, 5 мая – воскресенье – выходной день.

Причем, 13 мая является выходным днём для граждан, занятых по пятидневной рабочей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU