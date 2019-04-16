2019-04-16T13:53:24+03:00
Общество

Сколько дней жители Республики будут отдыхать на Пасху и майские праздники

В общей сложности отдыхать будем 11 дней
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Главное, чтобы отдыху не помешала погода. Фото: Евгении КарпачевойГлавное, чтобы отдыху не помешала погода. Фото: Евгении Карпачевой
Изменить размер текста:

Глава ДНР Денис Пушилин подписал распоряжение о переносе рабочих дней в апреле и мае.

Для тех, у кого установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, рабочий день со вторника 30 апреля переносится на субботу 4 мая, а с пятницы 10 мая - на субботу 18 мая.

Согласно указу главы, при совпадении праздничного или нерабочего с выходным днем, выходной переносится на следующий день.

Таким образом, на Пасху и Первомай жители Республики будут отдыхать с 27 апреля по 1 мая включительно, на День Победы и День Республики – с 9 по 13 мая соответственно, 5 мая – воскресенье – выходной день.

Причем, 13 мая является выходным днём для граждан, занятых по пятидневной рабочей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Дебальцево долгое время занимался растлением своей 12-летней дочери
Срочное сообщение СЦКК: Коминтерново на юге ДНР оказалось под мощным минометным обстрелом
В ЛНР идет массовая проверка маршруток из-за участившихся ДТП
Для жителей Донецкой области вода подорожает в полтора раза
В ДНР уже можно проголосовать за кандидатов в депутаты Молодежного парламента
Киевские силовики обстреляли в Донбассе Золотое, Докучаевск и окраины Донецка
На шахту в Макеевке ищут двести горняков для работы в новой лаве
Раненую в Золотом 12-летнюю девочку обследуют в Луганске
Восстановлено водоснабжение городов и поселков на юге Донбасса
Погода в Луганске: 16 апреля будет до 17 градусов тепла, местами дождь
Погода в Донецке: 16 апреля будет облачно, а вечером ожидается дождь
В Луганске восстановили 16 частных домов, пострадавших в результате обстрелов ВСУ
Объявлен конкурс историй "Мой Позывной"
В республиках Донбасса завершился отопительный сезон
Наев готовит провокаций в Станице Луганской
За неделю саперы МЧС ДНР обезвредили больше 600 боеприпасов