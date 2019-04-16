Сколько дней жители Республики будут отдыхать на Пасху и майские праздники
Глава ДНР Денис Пушилин подписал распоряжение о переносе рабочих дней в апреле и мае.
Для тех, у кого установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, рабочий день со вторника 30 апреля переносится на субботу 4 мая, а с пятницы 10 мая - на субботу 18 мая.
Согласно указу главы, при совпадении праздничного или нерабочего с выходным днем, выходной переносится на следующий день.
Таким образом, на Пасху и Первомай жители Республики будут отдыхать с 27 апреля по 1 мая включительно, на День Победы и День Республики – с 9 по 13 мая соответственно, 5 мая – воскресенье – выходной день.
Причем, 13 мая является выходным днём для граждан, занятых по пятидневной рабочей неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU