Для жителей Донецкой области вода подорожает в полтора раза

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-16T12:56:55+03:00

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В компании «Вода Донбасса» прогнозируют, что тарифы увеличатся не менее чем в 1,5 раза в связи с высоким уровнем энергоемкости услуг водоснабжения в Донецкой области. Они составляют более 50% в общей структуре затрат. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Вода Донбасса» уже подала заявку на повышение тарифов в Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг на Украине.

- Увеличение расходов на электроэнергию безусловно ляжет на плечи потребителей, в случае если для КП «Компания «Вода Донбасса» утвердят новые тарифы, расчеты по ним уже готовятся на рассмотрение в НКРЕКП, — говорится в сообщении.

При этом в компании отмечают, что вопрос применения экономически обоснованных тарифов на неподконтрольных Киеву территориях (ДНР и ЛНР) остается не решенным, и становится критическим условием для нормальной работы предприятия в сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU