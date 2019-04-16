Киевские силовики обстреляли в Донбассе Золотое, Докучаевск и окраины Донецка

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-16T11:13:51+03:00

ВСУ за сутки 17 раз нарушили «режим тишины» на линии разграничения с ДНР и ЛНР

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- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженные формирования Украины (ВФУ) составило 15 раз, –сообщил сегодня руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов. – Общее количество примененных боеприпасов – 172 единицы.

Под огнем оказались поселки Старомихайловка, шахты имени Абакумова, села Спартак и Веселое на окраинах Донецка, села Васильевка и Крутая Балка вблизи Ясиноватой, Докучаевск, а также село Саханка на юге ДНР. Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, включая крупнокалиберное.

По данным СЦКК, в результате обстрела в Докучаевске повреждены два дома и автомобиль.

А территорию ЛНР киевские силовики за минувшие сутки обстреляли два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и поселка Калиново.

Напомним, что сейчас действует весеннее перемирие. А всего участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

ИСТОЧНИК KP.RU